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Выборы во Франции: РФ официально поддержала Марин Ле Пен

Настасин сказал, что "французские чиновники не смогут игнорировать глубокие изменения" в настроениях народа страны

3 июля 2024, 22:47
Автор:
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Лиля Воробьева
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Замглавы МИД России, Андрей Настасин, заявил о поддержке ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен во внеочередных парламентских выборах во Франции. Он также выразил мнение, что французские чиновники не смогут игнорировать глубокие изменения настроений народа страны. Согласно экзитполу, партия Ле Пен в первом туре набрала 34% голосов избиратели.

Выборы во Франции: РФ официально поддержала Марин Ле Пен

Марин Ле Пен (фото из открытых источников)

Согласно Настасину, народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и выражает желание отказаться от влияния Вашингтона и Брюсселя.

"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, которая служила бы его национальным интересам, и хочет отказаться от диктата Вашингтона и Брюсселя", – говорится в заявлении российского чиновника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились первые результаты парламентских выборов во Франции. 30 июня во Франции завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. По данным экзитполов, победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, одержав поддержку 34,2% избирателей.

На втором месте оказалась ультралевая партия "Народный фронт" с 29,1% голосов. Политическая сила президента Эммануэля Макрона "Возрождение" заняла третье место с 21,5% голосов. Явка на выборах была самой высокой за последние почти 50 лет и составила 69,7%. Поскольку во Франции действует мажоритарная избирательная система, впереди второй тур выборов 7 июля, что может изменить ситуацию. Известно, что во Франции действует мажоритарная система выборов в парламент и впереди второй тур выборов 7 июля, поэтому ситуация может измениться.



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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-marine-le-pen-national-rally-french-election-2024-ukraine-sanctions-war/
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