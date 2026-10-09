«Выдадут Украине»: Симоньян призвала Z-пропагандистов не потыкаться во «враждебные страны»

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Недилько Ксения
Российские власти и ведущие пропагандисты страны-агрессоры бурно отреагировали на резонансное задержание в Черногории Михаила Звинчука, основателя известного милитарного Telegram-канала "Рыбар". Официальный Кремль заверил, что будет пытаться привлечь дипломатические каналы для спасения своего медийного инструмента, тогда как руководители государственных медиахолдингов РФ уже прогнозируют самый плохой для себя сценарий развития событий.
Михаил Звинчук. Фото: РосСМИ
Представитель российского президента Дмитрий Песков в комментарии ведомственному телеканалу "Звезда" подтвердил, что Москва официально вмешивается в ситуацию вокруг арестованного Z-блогера.
Гораздо пессимистичнее и агрессивнее относительно будущего Звенчука высказалась главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она выразила серьезную обеспокоенность тем, что европейское правосудие может передать задержанного пропагандиста непосредственно украинской стороне для привлечения к ответственности за содействие войне.
Медиаменеджерша также призвала других российских военкоров и сторонников войны сделать выводы по этому инциденту и строго ограничить свои заграничные путешествия, назвав Черногорию "враждебным государством". По ее мнению, россиянам сейчас не стоит совать нос в такие страны, даже если они лично не находятся под санкциями и формально имеют разрешение на въезд.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ксения Собчак предположила, что войска РФ могут ввести в Черногорию, согласно весеннему распоряжению Путина, чтобы защитить своего гражданина.