«Выдадут Украине»: Симоньян призвала Z-пропагандистов не потыкаться во «враждебные страны»

Российские власти и ведущие пропагандисты страны-агрессоры бурно отреагировали на резонансное задержание в Черногории Михаила Звинчука, основателя известного милитарного Telegram-канала "Рыбар". Официальный Кремль заверил, что будет пытаться привлечь дипломатические каналы для спасения своего медийного инструмента, тогда как руководители государственных медиахолдингов РФ уже прогнозируют самый плохой для себя сценарий развития событий.

Михаил Звинчук. Фото: РосСМИ

Представитель российского президента Дмитрий Песков в комментарии ведомственному телеканалу "Звезда" подтвердил, что Москва официально вмешивается в ситуацию вокруг арестованного Z-блогера.

"Российские дипломаты будут выяснять, почему руководителя Telegram-канала "Рыбарь" Звинчука задержали в Черногории, — отметил представитель Кремля, очертив формальные шаги российского МИД, — а также будут защищать его права".

Гораздо пессимистичнее и агрессивнее относительно будущего Звенчука высказалась главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она выразила серьезную обеспокоенность тем, что европейское правосудие может передать задержанного пропагандиста непосредственно украинской стороне для привлечения к ответственности за содействие войне.

"Мой прогноз – команду Рыбаря выдадут не США, а Украине, – жалуется Симоньян, признавая высокую вероятность такого шага со стороны Подгорицы. — Что хуже с точки зрения возвращения. Вернем, конечно, но натерпятся коллеги…".

Медиаменеджерша также призвала других российских военкоров и сторонников войны сделать выводы по этому инциденту и строго ограничить свои заграничные путешествия, назвав Черногорию "враждебным государством". По ее мнению, россиянам сейчас не стоит совать нос в такие страны, даже если они лично не находятся под санкциями и формально имеют разрешение на въезд.

"Им — мужества, остальные уроки: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены! — резюмировала Симоньян, завершив свое сообщение традиционными для кремлевского режима завуалированными угрозами в адрес европейских государств: — Потерпите еще немного. Мы потом им всем объясним, как нужно Родину любить. Нашу".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ксения Собчак предположила, что войска РФ могут ввести в Черногорию, согласно весеннему распоряжению Путина, чтобы защитить своего гражданина.