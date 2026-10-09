«Видадуть Україні»: Симоньян закликала Z-пропагандистів не потикатися до «ворожих країн»

Російська влада та провідні пропагандисти країни-агресорки бурхливо відреагували на резонансне затримання в Чорногорії Михайла Звінчука — засновника відомого мілітарного Telegram-каналу "Рибар". Офіційний Кремль запевнив, що намагатиметься залучити дипломатичні канали для порятунку свого медійного інструменту, тоді як керівники державних медіахолдингів РФ уже прогнозують найгірший для себе сценарій розвитку подій.

Михайло Звинчук. Фото: росЗМІ

Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі відомчому телеканалу "Звезда" підтвердив, що Москва офіційно втручається у ситуацію навколо заарештованого Z-блогера.

"Російські дипломати з'ясовуватимуть, чому керівника Telegram-каналу "Рибар" Звінчука затримали в Чорногорії, — зазначив представник Кремля, окресливши формальні кроки російського МЗС, — а також захищатимуть його права".

Значно песимістичніше та агресивніше щодо майбутнього Звінчука висловилася головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян. Вона висловила серйозне занепокоєння тим, що європейське правосуддя може передати затриманого пропагандиста безпосередньо українській стороні для притягнення до відповідальності за сприяння війні.

"Мій прогноз — команду Рибар видадуть не США, а Україні, — бідкається Симоньян, визнаючи високу ймовірність такого кроку з боку Подгориці. — Що гірше з погляду повернення. Повернемо, звісно, але натерпляться колеги…".

Медіаменеджерка також закликала інших російських воєнкорів та прихильників війни зробити висновки з цього інциденту та суворо обмежити свої закордонні подорожі, назвавши Чорногорію "ворожою державою". На її думку, росіянам зараз не варто сунути носа до таких країн, навіть якщо вони особисто не перебувають під санкціями і формально мають дозвіл на в'їзд.

"Їм — мужності, решті урок: літаємо лише в ті країни, в яких абсолютно впевнені! — резюмувала Симоньян, завершивши свій допис традиційними для кремлівського режиму завуальованими погрозами на адресу європейських держав: — Потерпіть ще трохи. Ми потім їм усім розтлумачимо, як треба Батьківщину любити. Нашу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ксенія Собчак припустила, що війська РФ можуть ввести до Чорногорії, згідно весняного розпорядження Путіна, щоб захистити свого громадянина.