«Выступили единым фронтом»: Путин поблагодарил Госдуму за законы об аннексии украинских регионов

В Большом Кремлевском дворце состоялось официальное собрание высшего политического руководства страны-агрессорки. Поводом для встречи явилось окончание каденции нижней палаты российского парламента. Государственная Дума восьмого созыва полностью завершила свою пятилетнюю деятельность.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Во время обращения к законодателям Владимир Путин особо отметил их роль в обеспечении юридического сопровождения войны и попыток захвата украинских земель. Он похвалил депутатов за единодушие по вопросам, касающимся нарушения суверенитета Украины.

"Единственным фронтом парламентарии выступили, – подчеркнул руководитель кремлевского режима, выражая удовлетворение действиями подконтрольных политиков, – принимая законы о воссоединении России и четырех наших исторических регионов".

Кроме того, лидер россиян отдельно остановился на вопросе принудительного внедрения законов РФ на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он объявил своим приспешникам, что этот процесс якобы подошел к финалу.

"Кроме того, глава государства подчеркнул, что работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации, – резюмировал Путин, пытаясь легитимизировать оккупацию перед внутренней аудиторией, – в качестве ее полноправных субъектов завершена".

Подобные заявления демонстрируют нежелание Москвы возвращаться к нормам международного права и соблюдать принципы территориальной целостности суверенных государств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться заурочными подробностями недавно состоявшегося официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.