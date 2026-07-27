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Недилько Ксения
В Большом Кремлевском дворце состоялось официальное собрание высшего политического руководства страны-агрессорки. Поводом для встречи явилось окончание каденции нижней палаты российского парламента. Государственная Дума восьмого созыва полностью завершила свою пятилетнюю деятельность.
Карта Украины, разделенная российской пропагандой
Во время обращения к законодателям Владимир Путин особо отметил их роль в обеспечении юридического сопровождения войны и попыток захвата украинских земель. Он похвалил депутатов за единодушие по вопросам, касающимся нарушения суверенитета Украины.
Кроме того, лидер россиян отдельно остановился на вопросе принудительного внедрения законов РФ на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он объявил своим приспешникам, что этот процесс якобы подошел к финалу.
Подобные заявления демонстрируют нежелание Москвы возвращаться к нормам международного права и соблюдать принципы территориальной целостности суверенных государств.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться заурочными подробностями недавно состоявшегося официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.