Взбешенный россиянин за границей напал на популярного актера, который поддержал Украину и покинул РФ

Российский актер Артур Смольянинов, известный по ролям в фильме "9 рота" и сериале "Самара", подвергся нападению за границей из-за своей проукраинской позиции. По сообщениям российских СМИ, по дороге в аэропорт на Смольянинова набросился кричавший на него неизвестный мужчина, ругал нецензурной лексикой, называл предателем и беспризорным.

Артур Смольянинов (фото из открытых источников)

Ситуация могла закончиться потасовкой, однако благодаря вмешательству друзей Смольянинова конфликт удалось уладить, и мужчины разошлись.

Смольянинов известен своей поддержкой Украины с начала полномасштабной войны. За это в России его признали "иноагентом". Актер нередко общается с близкими друзьями из Украины, которые рассказывают ему об ужасах войны: постоянных воздушных тревогах, выключении света, ракетных атаках и многом другом. Это вызывает в нем ненависть к своим соотечественникам.

"У меня есть близкая подруга из западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама – у них снова выключили свет". Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она уезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не чувствую", – рассказывал актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера приговорили к пожизненному заключению . Известный в России киноактер Кирилл Канахин, снимавшийся в сериалах "Глухарь", фильме "Никто не знает о сексе-2" и других фильмах, приговорен к пожизненному заключению по делу о "госизмене". Сообщают, что 41-летний россиянин, как только началось полномасштабное российское вторжение, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса", выступающего за Украину.