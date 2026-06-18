«Взрыв мозгов» в Кремле: новый вирусный мем с головой Путина покоряет соцсети после удара по Москве

Атака беспилотников на столицу страны-агрессорки вызвала настоящий шквал юмора и креатива в украинском сегменте Интернета. Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на очередные взрывы в России десятками картинок и видеороликов.

Мемы про удары по Москве

Особый восторг и вдохновение для творчества вызвал один конкретный эпизод с места происшествия.

"Кадры с нефтеперерабатывающего завода поразили абсолютно каждого, — отмечают авторы популярных каналов, — ведь там после прилета гигантская крышка одного из резервуаров на бешеной скорости взлетела высоко в небо". Этот момент стал основой для многочисленных шуток о "космической программе" окупантов и эффективности украинского оружия.

Новым хитом украинского сегмента стал сюрреалистический коллаж, мгновенно разлетевшийся пабликами и вызвал бурное обсуждение.

"Эта иллюстрация идеально передает состояние оккупантов, — комментируют пользователи в сети, — ведь на ней горящий резервуар буквально стал частью самого российского диктатора". На изображении гигантская голова Путина возвышается над горящим промышленным объектом в виде столба дыма.

"Больше всего рассмешила именно та знаменитая деталь, — делятся впечатлениями авторы каналов, — поскольку верхняя часть черепа Путина отброшена в сторону, точно копируя ту самую крышку резервуара, взлетевшую в воздух при взрыве". Эта метафора "взрыва мозгов" вывела народное творчество об атаках БПЛА на новый уровень.

"Коллаж наглядно демонстрирует разрушение мифов о безопасности российской столицы, – заключают авторы публикаций, – показывая, что каждый успешный прилет по враждебной инфраструктуре является прямым ударом по самой верхушке кремлевского режима". Визуальный шедевр продолжает собирать тысячи лайков и репостов.

"Новые народные шедевры начали появляться мгновенно, – заключают в сети, – и все они посвящены успешной и яркой работе украинских БПЛА прямо по объектам в российской столице". В настоящее время волна создания фотожаб и иронических сообщений продолжает набирать обороты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 18 июня 2026 года Силы обороны Украины совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на военные и стратегические объекты в Москве, а также в Ростовской области. В социальных сетях мгновенно распространились многочисленные видеозаписи ночного боя, ярко демонстрирующие неспособность российских противоракетных систем противодействовать воздушным угрозам нового типа.



