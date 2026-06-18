«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві

Атака безпілотників на столицю країни-агресорки викликала справжній шквал гумору та креативу в українському сегменті інтернету. Користувачі соціальних мереж миттєво відреагували на чергові вибухи в Росії десятками іронічних картинок та відеороликів.

Меми про удари по Москві

Особливе захоплення та натхнення для творчості викликав один конкретний епізод з місця події.

"Кадри з нафтопереробного заводу вразили абсолютно кожного, — зазначають автори популярних каналів, — адже там після прильоту гігантська кришка одного з резервуарів на шаленій швидкості злетіла високо в небо". Цей момент став основою для численних жартів про "космічну програму" окупантів та ефективність української зброї.

Новим хітом українського сегменту став сюрреалістичний колаж, який миттєво розлетівся пабліками та викликав бурхливе обговорення.

"Ця ілюстрація ідеально передає стан окупантів, — коментують користувачі у мережі, — адже на ній палаючий резервуар буквально став частиною самого російського диктатора". На зображенні велетенська голова Путіна здіймається над палаючим промисловим об'єктом у вигляді стовпа диму.

"Найбільше розсмішила саме та знаменита деталь, — діляться враженнями автори каналів, — оскільки верхня частина черепа Путіна відкинута вбік, точно копіюючи ту саму кришку резервуара, що злетіла в повітря під час вибуху". Ця метафора "вибуху мізків" вивела народну творчість про атаки БПЛА на новий рівень.

"Колаж наочно демонструє руйнування міфів про безпеку російської столиці, — підсумовують автори публікацій, — показуючи, що кожен успішний приліт по ворожій інфраструктурі є прямим ударом по самій верхівці кремлівського режиму". Візуальний шедевр продовжує збирати тисячі лайків та репостів.

"Нові народні шедеври почали з’являтися миттєво, — підсумовують у мережі, — і всі вони присвячені успішній та яскравій роботі українських БПЛА прямо по об'єктах у російській столиці". Наразі хвиля створення фотожаб та іронічних дописів продовжує набирати оберти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України здійснили масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на військові та стратегічні об'єкти в Москві, а також у Ростовській області. У соціальних мережах миттєво поширилися численні відеозаписи нічного бою, які яскраво демонструють неспроможність російських протиракетних систем протидіяти повітряним загрозам нового типу.



