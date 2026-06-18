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«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві

Кришка в космос, дрони в ціль: як українці висміяли чергову «бавовну» в столиці РФ

18 червня 2026, 11:38
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Недилько Ксения

Атака безпілотників на столицю країни-агресорки викликала справжній шквал гумору та креативу в українському сегменті інтернету. Користувачі соціальних мереж миттєво відреагували на чергові вибухи в Росії десятками іронічних картинок та відеороликів.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві

Меми про удари по Москві

Особливе захоплення та натхнення для творчості викликав один конкретний епізод з місця події.

"Кадри з нафтопереробного заводу вразили абсолютно кожного, — зазначають автори популярних каналів, — адже там після прильоту гігантська кришка одного з резервуарів на шаленій швидкості злетіла високо в небо". Цей момент став основою для численних жартів про "космічну програму" окупантів та ефективність української зброї.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2

Новим хітом українського сегменту став сюрреалістичний колаж, який миттєво розлетівся пабліками та викликав бурхливе обговорення.

"Ця ілюстрація ідеально передає стан окупантів, — коментують користувачі у мережі, — адже на ній палаючий резервуар буквально став частиною самого російського диктатора". На зображенні велетенська голова Путіна здіймається над палаючим промисловим об'єктом у вигляді стовпа диму.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2

"Найбільше розсмішила саме та знаменита деталь, — діляться враженнями автори каналів, — оскільки верхня частина черепа Путіна відкинута вбік, точно копіюючи ту саму кришку резервуара, що злетіла в повітря під час вибуху". Ця метафора "вибуху мізків" вивела народну творчість про атаки БПЛА на новий рівень.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2

"Колаж наочно демонструє руйнування міфів про безпеку російської столиці, — підсумовують автори публікацій, — показуючи, що кожен успішний приліт по ворожій інфраструктурі є прямим ударом по самій верхівці кремлівського режиму". Візуальний шедевр продовжує збирати тисячі лайків та репостів.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2

"Нові народні шедеври почали з’являтися миттєво, — підсумовують у мережі, — і всі вони присвячені успішній та яскравій роботі українських БПЛА прямо по об'єктах у російській столиці". Наразі хвиля створення фотожаб та іронічних дописів продовжує набирати оберти.

«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2
«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2
«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2
«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2
«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2
«Вибух мізків» у Кремлі: новий вірусний мем із головою Путіна підкорює соцмережі після удару по Москві - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України здійснили масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на військові та стратегічні об'єкти в Москві, а також у Ростовській області. У соціальних мережах миттєво поширилися численні відеозаписи нічного бою, які яскраво демонструють неспроможність російських протиракетних систем протидіяти повітряним загрозам нового типу.



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