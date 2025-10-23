logo

BTC/USD

109327

ETH/USD

3882.55

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Взрыв на военном заводе в России: количество погибших начало стремительно расти
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв на военном заводе в России: количество погибших начало стремительно расти

После взрыва на военном заводе "Пластмасс" в России серьезные последствия

23 октября 2025, 10:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Число жертв в результате взрыва на военном заводе "Пластмасс" в российском Копейске возросло до 12 человек.

Взрыв на военном заводе в России: количество погибших начало стремительно расти

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные паблики сообщают, что в сторону предприятия до сих пор едут машины скорой помощи.

Ночью губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил гибель 9 человек и сообщил о 5 пострадавших.

Сильные взрывы на военном заводе "Пластмасс" в Копейске прогремели вечером 22 октября. Около полуночи по московскому времени стало известно, что на территории предприятия произошел повторный взрыв.                                      

Российские каналы сообщили о якобы атаке беспилотников, а после взрыва в Челябинской области объявили "угрозу налета дронов".

Однако губернатор области опроверг версию о взрыве в результате атаки дронов — причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.

"В настоящий момент версия прилета БпЛА не подтверждается", — написал Текслер.

Завод "Пластмасс" принадлежит холдингу АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". На предприятии производят боеприпасы и взрывчатые вещества для российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.   

Взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Местные власти традиционно утверждают, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости