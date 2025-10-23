Взрыв на военном заводе в России: количество погибших начало стремительно расти

Число жертв в результате взрыва на военном заводе "Пластмасс" в российском Копейске возросло до 12 человек.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные паблики сообщают, что в сторону предприятия до сих пор едут машины скорой помощи.

Ночью губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил гибель 9 человек и сообщил о 5 пострадавших.

Сильные взрывы на военном заводе "Пластмасс" в Копейске прогремели вечером 22 октября. Около полуночи по московскому времени стало известно, что на территории предприятия произошел повторный взрыв.

Российские каналы сообщили о якобы атаке беспилотников, а после взрыва в Челябинской области объявили "угрозу налета дронов".

Однако губернатор области опроверг версию о взрыве в результате атаки дронов — причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.

"В настоящий момент версия прилета БпЛА не подтверждается", — написал Текслер.

Завод "Пластмасс" принадлежит холдингу АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". На предприятии производят боеприпасы и взрывчатые вещества для российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.

Взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Местные власти традиционно утверждают, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.



