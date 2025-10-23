logo_ukra

Вибух на військовому заводі в Росії: кількість загиблих почала стрімко зростати
Вибух на військовому заводі в Росії: кількість загиблих почала стрімко зростати

Після вибуху на військовому заводі "Пластмас" у Росії серйозні наслідки

23 жовтня 2025, 10:47
Автор:
Кравцев Сергей

Число жертв внаслідок вибуху на військовому заводі "Пластмас" у російському Копейську зросло до 12 осіб.

Вибух на військовому заводі в Росії: кількість загиблих почала стрімко зростати

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Місцеві паблики повідомляють, що у бік підприємства досі їдуть машини швидкої допомоги.

Вночі губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив загибель 9 людей та повідомив про 5 постраждалих.

Сильні вибухи на військовому заводі "Пластмас" у Копейську пролунали увечері 22 жовтня. Близько опівночі на московський час стало відомо, що на території підприємства стався повторний вибух.

Російські канали повідомили про нібито атаку безпілотників, а після вибуху в Челябінській області оголосили "загрозу нальоту дронів".

Однак губернатор області спростував версію про вибух внаслідок атаки дронів — причиною НП попередньо називають порушення техніки безпеки.                                                     

"На даний момент версія прильоту БПЛА не підтверджується", — написав Текслер.

Завод "Пластмас" належить холдингу АТ "Технодинаміка" держкорпорації "Ростех". На підприємстві виробляють боєприпаси та вибухові речовини для російської армії. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 23 жовтня в російській Рязані пролунала серія сильних вибухів. Місцеві паблики повідомляли про атаку безпілотників, публікуючи відео, на яких чути характерні звуки прольоту дронів.  

Вибухи лунали в Рязані та місті Скопін. Йдеться про щонайменше 10 вибухів. Місцева влада традиційно стверджує, що за повітряними цілями відпрацювала російська ППО, тому попадань і руйнувань нібито немає.




