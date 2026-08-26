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Вибух зірвав масштабний захід за участю Путіна: що відомо про інцидент

Смертельна аварія зірвала урочистий запуск підприємства за участю Путіна.

26 серпня 2026, 19:45
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Slava Kot

Масштабна пожежа та вибух на Амурському газохімічному комплексі в Росії зірвали плани Кремля провести урочистий запуск підприємства за особистої участі Володимира Путіна. Аварія сталася на етапі пусконалагоджувальних робіт і призвела до загибелі щонайменше п'яти людей та травмування ще 132.

Вибух зірвав масштабний захід за участю Путіна: що відомо про інцидент

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Пожежа охопила близько 2000 квадратних метрів на допоміжній технологічній ділянці установки піролізу. На момент аварії обладнання ще не працювало у штатному режимі, а підприємство проходило підготовку до запуску.

Ще на початку серпня 2026 року представник Путіна на Далекому Сході Юрій Трутнєв запросив очільника Кремля особисто відкрити комплекс. Російський правитель відповів, що зробить це "із задоволенням". Влада планувала отримати першу продукцію та провести урочистий запуск у серпні. Тепер ці плани не будуть реалізовані вчасно.

Амурський ГХК був одним з ключових промислових проєктів Кремля на Далекому Сході. Путін стежив за його реалізацією від початку будівництва. Проєкт презентували російському диктатору ще у 2019 році. Згодом він особисто обговорював його перспективи з головою "Сібура" Леонідом Міхельсоном. Після того як західні санкції та вихід німецької компанії Linde спричинили перенесення термінів запуску, керівництво підприємства доповідало про ситуацію безпосередньо Путіну.

Амурський ГХК є спільним проєктом російського "Сібура" та китайської Sinopec. Підприємство планували перетворити на один з найбільших у світі виробників полімерів із потужністю близько 2,7 млн тонн продукції на рік. Російська влада позиціонувала комплекс як приклад масштабної промислової модернізації та один з символів економічного розвитку Далекого Сходу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін підписав три таємні укази, поки директор ЦРУ перебував у Москві.



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