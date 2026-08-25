Що ховає Кремль: Путін підписав три таємні укази, поки директор ЦРУ перебував у Москві

Російський диктатор Володимир Путін 25 серпня підписав три укази, які не були оприлюднені для громадськості. Це сталося в день несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише The Moscow Times з посиланням на російський портал правової інформації, на офіційному ресурсі РФ опублікували укази №608, №609 та №610. Вони стосуються кадрових і адміністративних питань: зокрема, зміни посла Росії в Іраку та складу комісій, пов’язаних із питаннями ветеранів і людей з інвалідністю.

Водночас укази №605, №606 та №607, які йшли перел ними за нумерацією, з порталу зникли. Це може свідчити про те, що документи справді були підписані, але їхній зміст вирішили засекретити. Що саме містять три засекречені укази Путіна, наразі невідомо.

Особливу увагу привертає указ №604, підписаний 24 серпня. Він розширює можливості російської влади щодо передачі підприємств та інших об’єктів під "тимчасове управління", якщо їхні власники, за версією держави, не забезпечили належного захисту від атак безпілотників.

Таємні документи з’явилися на тлі важливого дипломатичного руху навколо Москви. За даними The Wall Street Journal, Реткліфф міг попередити Путіна, що США знають про можливі плани нової російської мобілізації та провокацій проти НАТО. Водночас The iPaper пов’язує поїздку з можливими переговорами щодо обміну ув’язненими. До Москви також прибув секретар Ватикану з міжнародних справ Пол Річард Галлахер. Він провів зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та заявив про спроби знайти "точки дотику" з російською стороною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін "таємно попросив" Україну перестати бити по Росії.