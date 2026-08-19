Взрывы и паника в Москве: что произошло в эту ночь

В ночь на 19 августа российские власти в очередной раз заявили об атаке беспилотников на Москву.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после 2:30 по Киеву, якобы были сбиты 10 дронов, "летевших на Москву".

Менее чем через час, по данным Собянина, количество этих беспилотников превысило 20.

Вместе с тем "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе московских и ряде других российских аэропортов.

В частности, работу приостановил и аэропорт российского Ярославля, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, "в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы".

Уже утром Собянин сообщил о якобы уничтоженных еще 4 дронах курсом на Москву.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва и Московская область в ночь на 18 августа подверглись масштабной атаке беспилотников. О работе российской системы противовоздушной обороны с часу ночи сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Параллельно в российских соцсетях стали распространяться кадры с пожарами.

Ранее "Комментарии" писали — массированная атака беспилотников на Россию стала одной из самых заметных за последнее время. Российское Минобороны заявило о якобы уничтожении 791 дрона, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в направлении столицы двигалось более 600 беспилотников. Из-за воздушной атаки в Москве и области вводились ограничения для гражданской авиации. Политолог Валерий Клочок обращает внимание на масштаб удара и его потенциальные последствия для России.

По его словам, самое количество заявленных целей свидетельствует о новом уровне нагрузки на российскую систему противовоздушной обороны.



