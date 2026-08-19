Вибухи і паніка у Москві: що сталося цієї ночі

У ніч на 19 серпня російська влада вчергове заявила про атаку безпілотників на Москву.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що після 2:30 за Києвом, було нібито збито 10 дронів, "які летіли на Москву".

Менше ніж за годину, за даними Собяніна, кількість цих безпілотників перевищила 20.

Разом з тим "Росавіація" повідомила про обмеження в роботі московських та низці інших російських аеропортів.

Зокрема, роботу призупинив й аеропорт російського Ярославля, повідомив губернатор Михайло Євраєв. За його словами, "з метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви".

Вже вранці Собянін повідомив про нібито знищені ще 4 дрони курсом на Москву.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва і Московська область в ніч на 18 серпня зазнали масштабної атаки безпілотників. Про роботу російської системи протиповітряної оборони з першої години ночі повідомляв мер Москви Сергій Собянін. Паралельно в російських соцмережах почали поширюватися кадри із пожежами.

Раніше "Коментарі" писали – масована атака безпілотників на Росію стала однією з найпомітніших за останній час. Російське Міноборони заявило про нібито знищення 791 дрона, водночас мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що в напрямку столиці рухалося понад 600 безпілотників. Через повітряну атаку в Москві та області вводили обмеження для цивільної авіації. Політолог Валерій Клочок звертає увагу на масштаб удару та його потенційні наслідки для Росії.

За його словами, сама кількість заявлених цілей свідчить про новий рівень навантаження на російську систему протиповітряної оборони.



