logo

BTC/USD

123118

ETH/USD

4757.32

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Взрывы и сильный пожар: где в эту ночь было громко в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы и сильный пожар: где в эту ночь было громко в РФ

Беспилотники атаковали Волгоград, на НПЗ вспыхнули пожары

14 августа 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 14 августа неопознанные беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы, после чего вспыхнули пожары.

Взрывы и сильный пожар: где в эту ночь было громко в РФ

Пожар на НПЗ в Волгограде. Фото: из открытых источников

О налете на Волгоград сообщают многочисленные российские источники.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Стоит отметить, что завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн. На предприятие неоднократно были налеты украинских дронов, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на вторник, 12 августа, жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы. 

Местные жители в соцсетях заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщалось о дыме и огне на месте падения беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 августа Россия сообщила о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Одним из главных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод — это один из ключевых элементов топливной инфраструктуры РФ, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости