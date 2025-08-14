Взрывы и сильный пожар: где в эту ночь было громко в РФ

В ночь на 14 августа неопознанные беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы, после чего вспыхнули пожары.

Пожар на НПЗ в Волгограде. Фото: из открытых источников

О налете на Волгоград сообщают многочисленные российские источники.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Стоит отметить, что завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн. На предприятие неоднократно были налеты украинских дронов, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на вторник, 12 августа, жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы.

Местные жители в соцсетях заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщалось о дыме и огне на месте падения беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 августа Россия сообщила о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Одним из главных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод — это один из ключевых элементов топливной инфраструктуры РФ, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы.



