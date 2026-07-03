Взрывы, пожар и блэкаут: один из больших городов РФ оказался под масштабной атакой

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. После объявления ракетной опасности жители начали сообщать о перебоях с электроснабжением и водоснабжением, а в сети появились кадры крупного пожара, который вспыхнул после атаки.

Взрывы в Белгороде. Фото: из открытых источников

По данным ряда российских Telegram-каналов, удары пришлись сразу по нескольким объектам. Так, ресурс Exilenova+ утверждает, что под удар попала Мичуринская теплоэлектроцентраль. После этого в отдельных районах города пропали электричество и вода, что вызвало волну сообщений от местных жителей в социальных сетях.

В то же время Telegram-канал Supernova+ сообщает о возможном поражении завода "Энергомаш". Это предприятие известно как производитель оборудования для тепловых и атомных электростанций, нефтегазового комплекса, а также объектов промышленного строительства.

Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших на момент публикации не поступало. Вместе с тем российские пропагандистские СМИ подтвердили факт атаки на Белгородскую область, а также признали возникшие перебои с энергоснабжением и водоснабжением.

Белгородская область остается одним из наиболее уязвимых российских регионов, регулярно подвергающихся атакам на фоне войны против Украины.

В последние месяцы под удары неоднократно попадали объекты энергетической инфраструктуры, военные базы, склады боеприпасов и промышленные предприятия, работа которых связана с обеспечением российского оборонного комплекса.

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