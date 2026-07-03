Вибухи, пожежа та блекаут: одне з великих міст РФ опинилося під масштабною атакою

У ніч проти 3 липня у російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Після оголошення ракетної небезпеки жителі почали повідомляти про перебої з електропостачанням та водопостачанням, а в мережі з'явилися кадри великої пожежі, яка спалахнула після атаки.

Вибухи у Бєлгороді. Фото: з відкритих джерел

За даними ряду російських Telegram-каналів, удари припали відразу по кількох об'єктах. Так, ресурс Exilenova стверджує, що під удар потрапила Мічурінська теплоелектроцентраль. Після цього в окремих районах міста зникла електрика та вода, що викликало хвилю повідомлень від місцевих мешканців у соціальних мережах.

Водночас Telegram-канал Supernova повідомляє про можливу поразку заводу "Енергомаш". Це підприємство відоме як виробник обладнання для теплових та атомних електростанцій, нафтогазового комплексу, а також об'єктів промислового будівництва.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань та можливих постраждалих на момент публікації не надходило. Водночас російські пропагандистські ЗМІ підтвердили факт атаки на Бєлгородську область, а також визнали перебої з енергопостачанням і водопостачанням.

Бєлгородська область залишається одним із найбільш уразливих російських регіонів, які регулярно піддаються атакам на тлі війни проти України.

Останніми місяцями під удари неодноразово потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, військові бази, склади боєприпасів та промислові підприємства, робота яких пов'язана із забезпеченням російського оборонного комплексу.

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