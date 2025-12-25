logo

Взрывы в Москве: что заявили в России после массированной атаки беспилотников
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Москве: что заявили в России после массированной атаки беспилотников

Мэр Москвы Собянин пожаловался на атаку дронов

25 декабря 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 25 декабря якобы были уничтожены 8 дронов, которые "атаковали Москву".

Взрывы в Москве: что заявили в России после массированной атаки беспилотников

Дрон. Фото: из открытых источников

Около двух часов ночи Собянин сообщил о якобы уничтожении 4 беспилотников, которые "атаковали Москву".

В 2:06 и в 2:08 мэр Москвы сообщил о якобы сбитии двух и одного БпЛА, которые летели на Москву.

В 2:20 он заявил о сбитии еще одного беспилотника, который "атаковал Москву".

Стоит отметить, в эту ночь было громко также в Краснодарском крае РФ. Неопознанные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 декабря в Москве прогремел взрыв автомобиля неизвестной принадлежности. Происшествие случилось на улице Ясеневой – по соседству с тем местом, где несколькими днями ранее был подорван автомобиль генерал-майора армии РФ Фаниля Сарварова, получившего смертельные ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 декабря неопознанные беспилотники атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне, а в соцсетях сообщают о попадании в нефтехимический завод "Ставролен".

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".




