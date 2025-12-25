Вибухи в Москві: що заявили в Росії після масованої атаки безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 25 грудня нібито було знищено 8 дронів, які "атакували Москву".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Близько другої години ночі Собянін повідомив про нібито знищення 4 безпілотників, які "атакували Москву".

О 2:06 та о 2:08 мер Москви повідомив про нібито збиття двох та одного БпЛА, які летіли на Москву.

О 2:20 він заявив про збиток ще одного безпілотника, який "атакував Москву".

Варто зазначити, цієї ночі було голосно також у Краснодарському краї РФ. Невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

