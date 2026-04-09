Взрывы в России: пожар в Краснодарском крае после атаки дронов

В ночь на 9 апреля Краснодарский край РФ оказался под атакой беспилотников. В районе города Крымск прогремела серия взрывов, после чего на территории важного инфраструктурного объекта вспыхнул пожар.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По сообщениям российских СМИ и местных Telegram-каналов, под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция "Крымская", входящая в систему магистральных нефтепроводов компании АО "Черномортранснефть". На ее территории загорелась электроподстанция мощностью 110 кВ, обеспечивающая работу объекта.

Эта станция играет важную роль в транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам "Тихорец — Новороссийск", "Крымск — Грушова" и "Крымск — Краснодар". Через эти магистрали топливо поступает в портовую инфраструктуру на Черном море, в частности в порт Новороссийск, а также в нефтеперерабатывающие предприятия региона.

После взрывов в сети появились сообщения очевидцев о перебоях с электроснабжением в окрестных районах. Официально информацию об атаке подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки сбитых дронов упали в нескольких населенных пунктах. В поселке Саук-Дере погиб один человек, находившийся на балконе многоквартирного дома во время падения фрагментов дрона. По словам Кондратьева, другие обломки упали в поле возле Крымска и на территории одного из предприятий.

