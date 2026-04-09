Вибухи в Росії: пожежа в Краснодарському краї після атаки дронів
Вибухи в Росії: пожежа в Краснодарському краї після атаки дронів

У Краснодарському краї пролунали вибухи після атаки дронів.

9 квітня 2026, 08:05
Slava Kot

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під атакою безпілотників. У районі міста Кримськ пролунала серія вибухів, після чого на території важливого інфраструктурного об’єкта спалахнула пожежа.

Вибухи в Росії: пожежа в Краснодарському краї після атаки дронів

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

За повідомленнями російських ЗМІ та місцевих Telegram-каналів, під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція "Кримська", що входить до системи магістральних нафтопроводів компанії АТ "Чорномортранснафта". На її території загорілася електропідстанція потужністю 110 кВ, яка забезпечує роботу об’єкта.

Ця станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти та нафтопродуктів трубопроводами "Тихорецьк – Новоросійськ", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар". Через ці магістралі паливо надходить до портової інфраструктури на Чорному морі, зокрема до порту Новоросійськ, а також до нафтопереробних підприємств регіону.

Після вибухів у мережі з’явилися повідомлення очевидців про перебої з електропостачанням у навколишніх районах. Офіційно інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, уламки збитих дронів впали у кількох населених пунктах. У селищі Саук-Дере загинув один чоловік, який перебував на балконі багатоквартирного будинку під час падіння фрагментів дрона. За словами Кондратьєва, інші уламки впали в полі біля Кримська та на території одного з підприємств.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони атакували стратегічний порт Росії. У Ленінградській області потужні вибухи.

Також "Коментарі" писали, що в Росії помер розробник гіперзвукових ракет Путіна, якими РФ атакувала Україну.



