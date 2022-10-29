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Ядерный удар по Германии накануне нападения на Украину: СМИ узнали несбывшийся план Путина

Журналисты издания Spiegel узнали, что за несколько недель до нападения на Украину Кремль рассматривал варианты нанесения ядерного удара по Германии

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле в конце прошлого года обсуждали возможность нанесения ядерного удара по Германии. Как передает портал "Комментарии", такой материал появился на страницах рейтингового издания "Spiegel", со ссылкой на данные радиоперехвата во время военных маневров в Балтийском море.

Ядерный удар по Германии накануне нападения на Украину: СМИ узнали несбывшийся план Путина

Кремль. Фото: из открытых источников

В материале издания отмечается, что западные спецслужбы перехватили радиосообщения ВМФ России по маневру на Балтийском море в конце прошлого года. Россияне для себя выделили 3 цели: удар по столице Германии Берлину, авиабазе США в Рамштайне и авиабазе "Бюхель", где хранится ядерное оружие.  

Также, по данным издания, "по Берлину уже несколько месяцев бродят слухи что Путин угрожал Шольцу ядерным ударом по телефону. Шольц отрицает это, но все знают, что его можно запугать".

У экспертов по безопасности своя оценка настораживающих радиосообщений. Одни говорят, что использование ядерного оружия обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях, что также происходило во время маневров НАТО. Конкретно поэтому с ним не непременно обязана быть связана настоящая угроза. Другие считают, что в Кремле знали о прослушивании, а потому открыто назвали цели, чтобы у Запада появились переживания и панические настроения.

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Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина озвучили условие, при выполнении которого Россия прекратит бить по энергосистеме Украины – в Офисе президента уже ответили на такой ультиматум.




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/wladimir-putin-und-sein-poker-mit-der-bombe-furcht-vor-einem-nuklearkrieg-a-d60389b5-fa83-4138-bb40-a417e5f25e0a
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