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Яхта российского олигарха ценой в 500 млн долларов плавает с российским флагом, несмотря на санкции.

Российским бизнесменам удается избегать санкций.

сегодня, 21:55
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Автор:

Slava Kot

Роскошные супер яхты российских олигархов из близкого окружения Владимира Путина продолжают курсировать в океанических водах, несмотря на наложенные на них санкции. Одна из таких яхт под названием Nord принадлежит одному из самых богатых россиян Алексею Мордашову. Яхта вышла из порта Гонконга 20 октября и свободно уплыла в сторону Африки с российским флагом на мачте Об этом сообщает издание Reuters.

Яхта российского олигарха ценой в 500 млн долларов плавает с российским флагом, несмотря на санкции.

Яхта Nord российского олигарха ценой в 500 млн долларов. Фото с открытых источников

После введения санкций против российских олигархов Государственный департамент США пришел к выводу, что Гонконг может стать "тихой гаванью" для яхт. Таким образом, российские бизнесмены могут избежать санкционных ограничений. В Европе и США удалось арестовать несколько яхт россиян, но в Гонконге это невозможно сделать.

Яхту Nord, приписываемую россиянину Алексею Мордашову, вошла в санационный список США и ЕС, но не попала под санкции ООН. Поэтому власти Гонконга сообщили, что юридических основ для взятия стражи у них нет.

По информации службы слежения за водными объектами MarineTraffic, яхта Nord двигается в порт Кейптауна и прибудет туда 9 ноября. На корабле расположен флаг русской Федерации.

Яхту Алексея Мордашова оценивают в 500 млн. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подводной лодке РФ , вошедшей в территориальные воды Франции. Французские моряки провели российскую субмарину в международные воды.

Также "Комментарии" писали о яхте российского олигарха ценой в 400 млн долларов, которую удалось арестовать. Роскошное судно было арестовано в Германии, ранее яхта принадлежала российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, но находится в собственности миллиардера РФ Фархада Ахмедова.




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Источник: https://www.reuters.com/world/russian-oligarchs-luxury-yacht-departs-hong-kong-port-2022-10-20/
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