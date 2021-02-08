Youtube заблокировал один из роликов Навального: причина

Видеохостинг Youtube заблокировал видеоролик российского оппозиционного политика Алексея Навального, в котором он говорит с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Именно он, по словам оппозиционера, связан с его отравлением "Новичком". Данную информацию обнародовало российское издание "Дождь".

Алексей Навальный - фото из открытых источников

Вместо расследования Навального сейчас на YouTube можно обнаружить, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS (американской корпорации, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие).

Как передает российское средство массовой информации, данный ролик мог быть заблокирован из-за вставки из некого фильма, права на который имеет компания ViacomCBS.

Напомним, что 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву резко ухудшилось состояние лидера российской оппозиции и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пилоты экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска. Как оказалось позже, оппозиционер был отравлен. Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что известный российский политик и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский жестко раскритиковал оппозиционного политика Алексея Навального за популизм, разжигание социальной розни и отсутствие четкой позиции по поводу Украины. Об этом Явлинский написал на своем сайте в статье "Без путинизма и популизма".

















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!