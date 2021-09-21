Юсупов: Кремль организовал наименее свободные выборы в истории РФ

Партия Владимира Путина "Единая Россия" сохранила конституционное большинство по итогам парламентских выборов, набрав почти 50% голосов по пропорциональной системе и выиграв 198 из 225 мажоритарных округов. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Александр Юсупов.

Выборы в РФ Фото: Фейсбук Александра Юсупова

Эксперт отмечает, этот результат говорит точно не о стабильно высокой популярности правящего режима. Предвыборный рейтинг "Единой России" балансировал на рекордно низком уровне — менее 30%, и поэтому Кремль организовал наименее свободные выборы в истории страны. Впервые с 1993 года ОБСЕ не смогла направить в Россию наблюдателей через установленные Москвой ограничения. Большинству известных оппозиционных деятелям не позволили баллотироваться, зато активно привлекались к участию в голосовании жители оккупированных Россией территорий в Грузии, Молдове и Украине. Кроме того, под давлением российских властей, компании Apple и Google заблокировали оппозиционное мобильное приложение "Навальный", а Telegram закрыл соответствующий канал.

Юсупов отмечает, причин для роста количества недовольных партией Путина много, ведь восьмой год подряд снижаются реальные доходы граждан, коррупционные скандалы становятся еще громче, а западные санкции остаются в силе. Однако, означает ли это, что большинство россиян отвергают нынешнюю авторитарную систему? В данный момент избиратели скорее хотят перезагрузки власти, а не трансформации государства.

"Опрос Левада-Центра в этом месяце показал, что только 16% хотели бы стать "демократией по образцу западных стран". Если бы граждане хотели существенных изменений в России, то устраивали бы массовые протесты, не голосовали бы за псевдооппозицию в виде Коммунистической партии или ЛДПР. И здесь стоит вспомнить слова бывшего помощника Путина Владислава Суркова высказанные в июне этого года в интервью газете Financial Times о том, что Путин не отменял демократию, а соединил ее "с монархическим архетипом русского правления" и "этот архетип работает, в нем достаточно свободы и достаточно порядка". По всему видимому россияне думают именно так, хотя далеко не все", – отметил обозреватель.

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