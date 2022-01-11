Юсупов: в контексте ситуации с Казахстаном Москва будет на коне, но недолго

Президент Казахстана на саммите ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в стране. А Владимир Путин сказал, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции". Стало быть, беспрецедентная авантюра с использованием войск ОДКБ для подавления протестов удалась, Альянс превратился в дееспособный инструмент по защите авторитарных режимов в бывших советских республиках при полном контроле Москвы – новую версию Организации Варшавского договора (ОВД), которая в 1968-м попытку реформ в Чехословакии. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Эксперт прогнозирует, что сам Казахстан теперь станет гораздо менее многовекторным в своей внешней политике, традиционно опираясь на балансировку между Россией и Китаем, а также Западом. Кроме прочего, Москва будет обязательно продавливать углубление интеграции с Казахстаном, прежде всего в энергетической сфере для улучшения позиций российских компаний на динамичном азиатском газовом рынке.

"И о возможности размещения в Центральной Азии военных баз США, чего Вашингтон пытался достичь еще в прошлом году на фоне ухода американских солдат из Афганистана, можно точно забыть. Абсолютно радужная картина для Кремля? Не совсем, ведь Москве станет сложнее избегать конкуренции со значительно более богатым Пекином, своим главным стратегическим партнером, на которого приходится около 17% добываемой в Казахстане нефти по сравнению с 3% России. Кроме того, общий объем торговли Казахстана с Китаем вдвое превышает объем торговли Казахстана с Россией. В ближайшем будущем, в контексте ситуации в Казахстане, Москва будет на коне, однако в долгосрочной перспективе время играет на пользу быстрорастущего Пекина и против неизменных авторитарных правителей в постсоветских государствах", – отметил Александр Юсупов.

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