Юсупов: в контексте ситуации с Казахстаном Москва будет на коне, но недолго

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Кравцев Сергей
Президент Казахстана на саммите ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в стране. А Владимир Путин сказал, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции". Стало быть, беспрецедентная авантюра с использованием войск ОДКБ для подавления протестов удалась, Альянс превратился в дееспособный инструмент по защите авторитарных режимов в бывших советских республиках при полном контроле Москвы – новую версию Организации Варшавского договора (ОВД), которая в 1968-м попытку реформ в Чехословакии. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Эксперт прогнозирует, что сам Казахстан теперь станет гораздо менее многовекторным в своей внешней политике, традиционно опираясь на балансировку между Россией и Китаем, а также Западом. Кроме прочего, Москва будет обязательно продавливать углубление интеграции с Казахстаном, прежде всего в энергетической сфере для улучшения позиций российских компаний на динамичном азиатском газовом рынке.
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