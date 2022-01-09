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Главная Новости Мир Россия В России вновь напомнили об ультиматуме, заявив, что встреч с США может больше не быть
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В России вновь напомнили об ультиматуме, заявив, что встреч с США может больше не быть

Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей

сегодня, 13:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Переговоры между США и Россией, которые запланированы на завтра в Швейцарии, еще не состоялись, а Москва уже грозится ограничится одной встречей, если ее требования не будут учтены и приняты американской стороной. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "РИА Новости".

В России вновь напомнили об ультиматуме, заявив, что встреч с США может больше не быть

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Российский дипломат считает, что Россия может больше не настаивать на встрече с США, если станет понятно, что Вашингтон не серьезно отнёсся к аргументам РФ по "гарантиям безопасности".

Сергей Рябков заявил, что сценарий, когда переговоры закончатся буквально после первого их раунда, вполне реальный. Это особенно важно учесть тем странам НАТО, которые сегодня выступают в группе поддержки у США, как основного участника переговоров.

Читайте на портале "Комментарии" – США намерены увеличить санкционное давление на Россию в случае ее вторжения в Украину. Так, в случае нового витка российской агрессии санкции будут наложены не только на российские организации, но и на продукцию, которая окажется совсем невостребованной, ведь окажется изолирована. Также в Россию могут перестать попадать товары из Запада, ведь они попадут под юрисдикцию США.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – США не готовы обсуждать на переговорах с Россией возможность сокращение воинского контингента США в восточной Европе. Войска и вооружения США останутся на своих позициях в странах Балтии, а также в Польше. Информация одного из американских каналов, который заявил о том, что Администрация Байдена готова пойти на сокращение войск не соответствует действительности.



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Источник: http://ria.ru/20220109/vstrecha-1767034099.html
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