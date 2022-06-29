За последние 8 дней уже третья авиакатастрофа: в Якутии разбился вертолет Ми-8 - подробности

В россии произошла очередная авиакатастрофа. Об этом сообщают российские средства массовой информации.

Ми-8. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, в Якутии рухнул вертолет Ми-8. Сообщается, что борт занимался тушением лесных пожаров в тайге, однако не долетел до места назначения из-за технических неполадок.

"...попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей", — цитирует российское издание интерфакс сообщение Единой дежурной диспетчерской службы рф.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что на борту находилось три человека. В результате инцидента есть пострадавшие.

Отмечается, что за последние восемь дней данная авиакатастрофа стала уже третьей в Якутии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Британии сняли интригу, рассказав, когда состоятся переговоры Украины и России. Лондон по-прежнему против "ложного мира" с Россией.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ освободили еще несколько населённых пунктов вблизи Херсона — ISW (актуальная карта боевых действий). Украинские силы продолжают контрнаступательные операции к северу от Херсона.

Также "Комментарии" информировал в россии подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО рф: взрывы в 80 км от Москвы. Пожар привел к детонации боеприпасов, есть жертвы.

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