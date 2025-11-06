Зачем Путину круглогодично призыв в армию: российский оппозиционер рассказал о его циничном плане

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего календарного года. По мнению представителя российского антивоенного движения "Идите по лесу" Ивана Чувиляева, это делается для того, чтобы сделать контракты срочников фактически бессрочными. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Мобилизация в РФ (фото из открытых источников)

Оппозиционер отметил, что мобилизация в 2022 году была для Кремля вынужденным шагом. По его словам, указ о мобилизации потребовался не столько для пополнения оккупационной армии, сколько для того, чтобы срочно сделать все контракты военнослужащих бессрочными.

"Пока указ об окончании мобилизации не подписан Путиным (а он не будет подписан) все контракты остаются бессрочными, и новая мобилизация не нужна. Можно бесконечно пользоваться зеками, сизошниками и срочниками. В сентябре 2022 года, когда СВО пошла явно не по плану, Путин объявил о частичной мобилизации. Российскому обществу это не понравилось", – объяснил Чувиляев.

Он отметил, что круглогодичный призыв срочников, позволяющий постоянно пополнять армию РФ, начнет действовать с 2026 года. По словам Чувиляева, такая система создает "люфт", позволяющий затягивать срочников на контрактную службу.

"То есть 12 месяцев в году будут проводиться медкомиссии и заседания призывных комиссий. Человек получает электронную повестку, проходит призывную комиссию, но отправка в части осуществляется только дважды в год – весной и осенью. Едва ли человека отпустят домой на полгода, чтобы потом прийти на отправку. Скорее всего, ее будут дальше обрабатывать, чтобы она подписала контракт. Таким образом, суть круглогодичного призыва состоит в том, чтобы призыва как такового не существовало вообще, а осталась только контрактная система", – подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин подписал закон , вводящий круглогодичный призыв в армию — теперь он продлится с 1 января по 31 декабря. Кремлевский диктатор, поздравляя россиян с Днем народного единства, объяснил это якобы защитой суверенитета страны.

Ранее в Российской Федерации существовали два основных призывных периода — весенний и осенний. Однако, после принятия нового закона, мобилизационная кампания фактически станет непрерывной в течение всего года. Во время своего публичного выступления Путин заявил, что "Россия, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет", а также подчеркнул, что "россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз".

