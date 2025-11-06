Навіщо Путіну цілий рік призов в армію: російський опозиціонер розповів про його цинічний план

Рубрики
Лиля Воробьева
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року. На думку представника російського антивоєнного руху "Идите лесом" Івана Чувіляєва, це робиться для того, щоб зробити контракти строковиків фактично безстроковими. Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".
Мобілізація в РФ (фото з відкритих джерел)
Опозиціонер зазначив, що мобілізація 2022 року була для Кремля вимушеним кроком. За його словами, указ про мобілізацію потрібен був не стільки для поповнення окупаційної армії, скільки для того, щоб терміново зробити всі контракти військовослужбовців безстроковими.
Він зазначив, що цілорічний призов строковиків, який дозволить постійно поповнювати армію РФ, почне діяти з 2026 року. За словами Чувіляєва, така система створює "люфт", який дозволяє затягувати строковиків на контрактну службу.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.
Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року. Під час свого публічного виступу Путін заявив, що “Росія, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.