Навіщо Путіну цілий рік призов в армію: російський опозиціонер розповів про його цинічний план

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року. На думку представника російського антивоєнного руху "Идите лесом" Івана Чувіляєва, це робиться для того, щоб зробити контракти строковиків фактично безстроковими. Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".

Мобілізація в РФ (фото з відкритих джерел)

Опозиціонер зазначив, що мобілізація 2022 року була для Кремля вимушеним кроком. За його словами, указ про мобілізацію потрібен був не стільки для поповнення окупаційної армії, скільки для того, щоб терміново зробити всі контракти військовослужбовців безстроковими.

"Поки указ про закінчення мобілізації не підписаний Путіним (а він не буде підписаний), усі контракти залишаються безстроковими, і нова мобілізація не потрібна. Можна нескінченно користуватися зеками, сізошниками та строковиками. У вересні 2022 року, коли “СВО” пішла явно не за планом, Путін оголосив про “часткову мобілізацію”. Російському суспільству це не сподобалося", – пояснив Чувіляєв.

Він зазначив, що цілорічний призов строковиків, який дозволить постійно поповнювати армію РФ, почне діяти з 2026 року. За словами Чувіляєва, така система створює "люфт", який дозволяє затягувати строковиків на контрактну службу.

"Тобто 12 місяців на рік проводитимуться медкомісії та засідання призовних комісій. Людина отримує електронну повістку, проходить призовну комісію, але відправлення до частин здійснюється лише двічі на рік – навесні та восени. Навряд чи людину відпустять додому на пів року, щоб потім прийти на відправку. Найімовірніше, її далі оброблятимуть, аби вона підписала контракт. Таким чином, суть цілорічного призову полягає в тому, щоб призову як такого не існувало взагалі, а залишилася лише контрактна система", – наголосив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.

Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року. Під час свого публічного виступу Путін заявив, що “Росія, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.

