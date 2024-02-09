Зачем Путину понадобилось интервью Карлсона: WP раскрыл детали

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, для российского президента это был шанс оправдать свое вторжение в Украину, а для журналиста – повысить свою релевантность после увольнения с телеканала и продвигать свою новую медиакомпанию.

Отмечается, что российский лидер будет пытаться использовать это интервью, чтобы изобразить Россию как страну, которая действует в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ. По мнению аналитиков, Путин согласился на интервью, чтобы иметь возможность обратиться к республиканцам перед выборами президента в США.

"Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине", — считают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия все еще "не достигла целей" в войне против Украины, а также фактически признал, что РФ фактически начала войну против Украины не в 2022, а еще в 2014 году и не было никакого "народа Донбасса", который ведет войну против украинской власти.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме заявили, что считают интервью скандального американского медийщика Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным просто ненужным. Такое заявление во время брифинга сделал координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



