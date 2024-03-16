Зачем Путину выборы: неожиданное объяснение эксперта

Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак.

В РФ проходят выборы президента. Фото из открытых источников

"Президентская кампания в России – это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результат поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.

По словам Олега Постернака, избирательная кампания в РФ показывает, что российское общество превратилось в политическую инклюзию.

"Война для россиян – это форма избегания чувства ответственности за легальный терроризм, совершаемый властью, которая рассчитывает на поддержку. Приобщаясь к преступлениям Путина и российской армии посредством сопереживания, просмотра телевизора или публичных комментариев в соцсетях, россияне получают кайф от соучастия в совместном государственном преступлении", — отметил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").