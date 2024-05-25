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Зачем Янукович прилетал в Беларусь: какую игру затеял Путин

Бывший президент-беглец прилетал в Беларусь, когда там был Путин

сегодня, 19:27 comments1024
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать Виктора Януковича в своих торгах с Западом, считает политтехнолог Олег Постернак.

Зачем Янукович прилетал в Беларусь: какую игру затеял Путин

Янукович прилетал в Гомель. Фото из открытых источников

"Зачем этот политический нафталин (Виктора Януковича – ред.) снова вытаскивают в публичное пространство? Эта информация появляется параллельно с визитом Путина в Минск и иезуитским заявлением о возможности переговоров, но с намеком на нелегитимность Зеленского. Путин лично приобщается к игре в нелегитимность, наряжая старую политическую куклу Януковича для своих информационных танцев. Кремль мог посылать месседжи Западу о желательности отстранения Зеленского в качестве преграды для переговоров. По крайней мере, об этом ходили раньше слухи", — подчеркнул Олег Постернак.

Как известно, за информацию проекта "Белорусские Гаюн" 24 мая в аэропорту "Гомель" приземлился самолет, принадлежащий Виктору Януковичу. При этом в Белоруссии на тот момент уже находился Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0nBK81b7i9swDxJBB5cDz4PKaRjmT6ANX3oYUmq14wk6q5iftb6CyvB6LnhfkpjdHl
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