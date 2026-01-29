В России загадочная "Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал: неожиданное слово из 5 букв

Загадочная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", вновь представила признаки активности, передав серию закодированных сообщений с необычными словами. Новые сигналы зафиксировали 29 января и прозвучали с разницей в десять минут.

"Радиостанция Судного дня". Фото иллюстративное

Как сообщают энтузиасты, следящие за "Радиостанцией Судного дня", 29 января она подала два сигнала. В 10:57 по киевскому времени в эфире прозвучала последовательность цифр и кодовое слово "стояк".

"НЖТЫ 89493 СТОЯК 9477 7037", — поступил сигнал из "Радиостанции Судного дня".

Уже через десять минут, в 11:07, станция передала второе сообщение со словами "дернолорд" и "паяние", также сопровождаемое цифровыми кодами.

"НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 6880 ПАЯНИЕ 6397 2775" — новое сообщение с УВБ-76.

Значение этих сигналов из "Радиостанции Судного дня" остается неизвестным.

УВБ-76 говорит с середины 1970-х годов и большинство времени транслирует монотонное жужжание, повторяющееся десятки раз в минуту. Лишь изредка этот шум прерывается голосовыми сообщениями с цифрами и странными словами, которые невозможно расшифровать без специального контекста. Именно эта загадочность сделала станцию культовой среди ценителей конспирологии.

Самая популярная теория связывает УВБ-76 с советской, а впоследствии российской системой автоматического ядерного ответа "Периметр" (Dead Hand), поэтому станцию и окрестили "радио Судного дня". В то же время, ряд экспертов считает, что речь идет об элементе обычной военной связи: постоянный сигнал удерживает частоту, чтобы в случае необходимости мгновенно передать короткую служебную команду.

Отметим, что активизация станции неоднократно совпадала с периодами подготовки или проведения важных военных операций, в частности, накануне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России на тайном "радио Судного дня" начало играть "Лебединое озеро".

Также "Комментарии" писали, что конец света близится. Ученые установили новое время на часах Судного дня.



