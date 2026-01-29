У Росії загадкова "Радіостанція Судного дня" передала новий сигнал: несподіване слово з 5 літер

Загадкова російська короткохвильова радіостанція УВБ-76, відома як "Радіостанція Судного дня" або "Жужжалка", знову подала ознаки активності, передавши серію закодованих повідомлень із незвичними словами. Нові сигнали зафіксували 29 січня і вони пролунали з різницею у десять хвилин.

"Радіостанція Судного дня". Фото ілюстративне

Як повідомляють ентузіасти, які слідкують за "Радіостанцією Судного дня", 29 січня вона подала два сигнали. О 10:57 за київським часом в ефірі прозвучала послідовність цифр і кодове слово "стояк".

"НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037", — надійшов сигнал з "Радіостанції Судного дня".

Вже за десять хвилин, о 11:07, станція передала друге повідомлення зі словами "дернолорд" та "паяння", також супроводжене цифровими кодами.

"НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 6880 ПАЯНИЕ 6397 2775", — нове повідомлення з УВБ-76.

Значення цих сигналів з "Радіостанції Судного дня" залишається невідомим.

УВБ-76 мовить із середини 1970-х років і більшість часу транслює монотонне дзижчання, яке повторюється десятки разів на хвилину. Лише зрідка цей шум переривається голосовими повідомленнями з цифрами та дивними словами, які неможливо розшифрувати без спеціального контексту. Саме ця загадковість зробила станцію культовою серед поціновувачів конспірології.

Найпопулярніша теорія пов’язує УВБ-76 із радянською, а згодом російською системою автоматичної ядерної відповіді "Периметр" (Dead Hand), через що станцію й охрестили "радіо Судного дня". Водночас низка експертів вважає, що йдеться про елемент звичайного військового зв’язку: постійний сигнал утримує частоту, щоб у разі потреби миттєво передати коротку службову команду.

Зауважимо, що активізація станції неодноразово збігалася з періодами підготовки або проведення важливих військових операцій, зокрема напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

