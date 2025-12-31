logo_ukra

У Росії на таємному "радіо Судного дня" почало грати "Лебедине озеро": що це означає
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії на таємному "радіо Судного дня" почало грати "Лебедине озеро": що це означає

Таємнича радіостанція УВБ-76 напередодні Нового року змінила формат і передала "Лебедине озеро".

31 грудня 2025, 08:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Напередодні Нового року таємна російська радіостанція УВБ-76, відома як "Жужжалка" або "радіо Судного дня", несподівано порушила багаторічну традицію. Замість звичного монотонного гудіння та рідкісних зашифрованих фраз в ефірі пролунала музика, зокрема перероблена пісня з "Бременських музикантів" і фрагмент з балету Петра Чайковського "Лебедине озеро".

У Росії на таємному "радіо Судного дня" почало грати "Лебедине озеро": що це означає

"Радіо Судного дня" транслювало "Лебедине озеро". Фото з відкритих джерел

За спостереженнями радіоаматорів, 30 грудня близько 15:10 за київським часом станція УВБ-76 на частоті 4625 кГц різко змінила формат мовлення. На ній почала грати перероблена версія пісні з мультфільму "Бременські музиканти". Вона мала нецензурні слова та згадками про війну Росії проти України.

Крім того, на "радіо Судного дня" також прозвучало "Лебедине озеро". У радянській та пострадянській історії цей балет став символом політичних криз і потрясінь, адже його транслювали по телебаченню під час смерті генсеків СРСР та серпневого путчу 1991 року. Цікаво, що "Лебедине озеро" транслювалося через день після того, як у Кремлі звинуватили Україну нібито в атаці на резиденцію Путіна, а самого диктатора РФ після того не бачили на публіці.

Однак існує припущення, що радіо могли зламати. Подібний випадок стався у 2010 році, коли "радіо Судного дня" також транслювала "Лебедине озеро".

Радіостанція УВБ-76 працює з 1975 року. Майже весь час вона передає короткий гудок, що повторюється 25 разів на хвилину, а інколи переривається голосовими повідомленнями з позивними, кодовими словами та цифрами. Офіційного пояснення її призначення Росія ніколи не надавала, що породило десятки теорій: від зв’язку з системою ядерного стримування "Периметр" до використання для таємного зв’язку з агентурою за кордоном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з "радіостанції Судного дня" надійшло 15 загадкових повідомлень.

Також "Коментарі" писали, що російська "радіостанція Судного дня" передала два нові таємні сигнали.



