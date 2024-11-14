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Загадочная смерть русского повара: он критиковал Путина

Шеф-повара Алексея Зимина обнаружили мертвого с раной на голове.

сегодня, 10:45
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Автор:
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Slava Kot

Известного российского шеф-повара, ресторатора и журналиста Алексея Зимина, открыто выступавшего против политики Кремля, нашли мертвым в квартире в Белграде. Сербские СМИ сообщают, что его тело было обнаружено 12 ноября.

Загадочная смерть русского повара: он критиковал Путина

Российский шеф-повар Алексей Зимин. Фото из открытых источников

Зимин столкнулся с давлением из-за своих взглядов на войну в Украине и переехал в Великобританию. В Белграде Зимин 7 ноября провел презентацию своей книги "Англомания" и авторский ужин, после чего исчез на несколько дней.

Владелец квартиры, которую арендовал Зимин, был обеспокоен тем, что повар не отвечает на звонки несколько дней. Он вошел в квартиру, где и обнаружил тело русского повара. Сербское издание "Telegraf" отмечает, что у Зимина на голове была обнаружена рана. Полиция проводит судебно-медицинскую экспертизу, включая токсикологический анализ, чтобы установить точную причину смерти.

Алексей Зимин приобрел широкую известность в России благодаря кулинарным программам и деятельности. Он был главным редактором журнала "Афиша Еда", вел кулинарные шоу на каналах "Домашний", НТВ и СТС. Его карьера достигла пика, когда в 2015 году журнал GQ назвал его "Человеком года" в России. Затем Зимин переехал в Лондон, где открыл ресторан "Zima" и выпускал одноименный журнал, популяризируя российскую кухню в Европе.

В мае 2022 года Зимин в своем Instagram открыто осудил вторжение России в Украину. Из-за антивоенной позиции его кулинарную программу на российском телеканале НТВ закрыли.

"Жалею ли я об этом? Нет, я сожалею, что мы оказались участниками войны", — написал Зимин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нашли свою "маленькую Москву" в одной из европейских стран, куда массово бегут из РФ.

Также "Комментарии" писали о загадочной смерти единственного наследника руководителя "Роснефти", который был связан с кремлевскими властями.



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