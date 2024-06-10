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Ткачик Олеся
Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в Москве вынуждены констатировать, что евровыборы якобы прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании.
Мария Захарова
Она заявила, что якобы па протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к России деградировала до беспрецедентного уровня враждебности.
При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что по итогам этих выборов рост популярности правых партий, но предположил, что большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что выборы в Европарламент показали, что политический ландшафт Европы еще держится вместе — несмотря на значительные внешние землетрясения. Как заявил политолог Сергей Таран, центристы укрепили свои позиции, и это хорошо. Две ключевые партии Европарламента — Европейская народная партия и Социал-демократы, по всей видимости, вновь создадут скелет большинства, а Урсула фон дер Ляен имеет шансы сохранить свой пост, подчеркнул политолог.
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