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Захаров раскритиковала выборы в Европарламент: что ее категорически не устроило

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова констатировала, что в Европарламенте сохранится база для политики русофобии

сегодня, 20:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в Москве вынуждены констатировать, что евровыборы якобы прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании.

Захаров раскритиковала выборы в Европарламент: что ее категорически не устроило

Мария Захарова

"Политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб самому Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую — прямому давлению и травле",
- заявила Захарова.

Она заявила, что якобы па протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к России деградировала до беспрецедентного уровня враждебности.

"По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС",
- заявила Захарова.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что по итогам этих выборов рост популярности правых партий, но предположил, что большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что выборы в Европарламент показали, что политический ландшафт Европы еще держится вместе — несмотря на значительные внешние землетрясения. Как заявил политолог Сергей Таран, центристы укрепили свои позиции, и это хорошо. Две ключевые партии Европарламента — Европейская народная партия и Социал-демократы, по всей видимости, вновь создадут скелет большинства, а Урсула фон дер Ляен имеет шансы сохранить свой пост, подчеркнул политолог.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966041
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