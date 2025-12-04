logo

Захарова истерически отреагировала на атаки по танкерам в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова истерически отреагировала на атаки по танкерам в Черном море

Мария Захарова назвала атаки на танкеры, связанные с РФ, попыткой сорвать переговоры.

4 декабря 2025, 13:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия резко отреагировала на серию взрывов и повреждений танкеров в Черном море, связанных с РФ. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала инциденты "терактами" и обвинила Украину в попытках сорвать "мирный процесс".

Захарова истерически отреагировала на атаки по танкерам в Черном море

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время брифинга традиционно обвинила Украину во взрывах на судах, а также заявила, что это якобы способ Киева сорвать мирный процесс.

"Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель — сорвать мирный процесс, который планируется урегулировать конфликт и нанести вред навигационной безопасности в акватории Черного моря", — сказала Захарова.

Российская пресс-секретарь утверждает, что якобы "Киев проигнорировал позицию Анкары и Астаны", санкционировав очередное нападение 1 декабря на российское коммерческое судно, находившееся в 80 милях от берегов Турции.

С конца прошлой недели в Черном море сообщалось об атаках на три танкера: Kairos, Virat и Midvolga 2. Первые два находились у турецкого побережья и, по оценкам экспертов, могут быть частью теневого флота РФ, обходящего санкции. Судно Midvolga 2 следовало из России в Грузию. Украинский МИД опроверг причастность к атаке на Midvolga 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два российских танкера теневого флота мощно взорвались в Черном море. В сеть попали фото с палящими судами. Танкеры KAIROS и VIRAT Россия использует для обхода санкционные ограничения, наложенные ЕС, США и Великобританией. KAIROS находится под санкциями ЕС и Британии, в то время как VIRAT попал под ограничения США и ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган отреагировал на удары по танкерам РФ у Турции.



