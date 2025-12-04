Захарова истерически отреагировала на атаки по танкерам в Черном море

Россия резко отреагировала на серию взрывов и повреждений танкеров в Черном море, связанных с РФ. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала инциденты "терактами" и обвинила Украину в попытках сорвать "мирный процесс".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время брифинга традиционно обвинила Украину во взрывах на судах, а также заявила, что это якобы способ Киева сорвать мирный процесс.

"Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель — сорвать мирный процесс, который планируется урегулировать конфликт и нанести вред навигационной безопасности в акватории Черного моря", — сказала Захарова.

Российская пресс-секретарь утверждает, что якобы "Киев проигнорировал позицию Анкары и Астаны", санкционировав очередное нападение 1 декабря на российское коммерческое судно, находившееся в 80 милях от берегов Турции.

С конца прошлой недели в Черном море сообщалось об атаках на три танкера: Kairos, Virat и Midvolga 2. Первые два находились у турецкого побережья и, по оценкам экспертов, могут быть частью теневого флота РФ, обходящего санкции. Судно Midvolga 2 следовало из России в Грузию. Украинский МИД опроверг причастность к атаке на Midvolga 2.

