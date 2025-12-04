Захарова істерично відреагувала на атаки по танкерах у Чорному морі

Росія різко відреагувала на серію вибухів та пошкоджень пов’язаних із РФ танкерів у Чорному морі. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала інциденти "терактами" та звинуватила Україну у спробах зірвати "мирний процес".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова під час брифінгу традиційно звинуватила Україну у вибухах на суднах, а також заявила, що це нібито спосіб Києва зірвати мирний процес.

"Усі ці теракти, як ми розуміємо, переслідують одну мету — зірвати мирний процес, що планується врегулювати конфлікт і завдати шкоди навігаційній безпеці в акваторії Чорного моря", — сказала Захарова.

Російська речниця стверджує, що нібито "Київ проігнорував позицію Анкари та Астани", санкціонувавши черговий напад 1 грудня на російське комерційне судно, що перебувало за 80 миль від берегів Туреччини.

З кінця минулого тижня у Чорному морі повідомлялося про атаки на три танкери: Kairos, Virat та Midvolga 2. Перші два перебували поблизу турецького узбережжя і, за оцінками експертів, можуть бути частиною тіньового флоту РФ, який обходить санкції. Судно Midvolga 2 прямував із Росії до Грузії. Український МЗС спростував причетність до атаки на Midvolga 2.

