Захарова истерически отреагировала на заявления Италии из-за мата Соловьева
Захарова истерически отреагировала на заявления Италии из-за мата Соловьева

Мария Захарова резко ответила Италии после вызова посла РФ из-за оскорблений Владимира Соловьева в адрес Джорджии Мелони.

22 апреля 2026, 16:40
Slava Kot

Между Москвой и Римом разразился новый дипломатический скандал после высказываний российского пропагандиста Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мелони. После официального протеста со стороны Италии спикер МИД РФ Мария Захарова выступила с резким заявлением, обвинив итальянскую сторону в "ослеплении пропагандой".

Захарова истерически отреагировала на заявления Италии из-за мата Соловьева

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Конфликт разгорелся после того, как министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова. Причиной стали оскорбительные и нецензурные высказывания Соловьева, который в телеэфире позволил грубые нападки в адрес главы итальянского правительства.

По данным итальянских медиа, российский пропагандист называл Мелони: "позором человеческой расы", "диким животным", "идиоткой" и "гадкой женщиной", а также добавил, что итальянка была "фашистским существом, предавшим своих избирателей" и "изменившей Трампа".

Реакция Рима была быстрой: официальный протест и вызов дипломата РФ. Антонио Таяни подчеркнул, что политическая критика допустима, однако сексистские и вульгарные оскорбления в адрес руководителя демократического государства неприемлемы. По его словам, такие заявления выходят за рамки цивилизованной дискуссии.

В ответ Мария Захарова заявила, что Италия находится под влиянием западной пропаганды.

"Италия ослеплена пропагандой, и ей пора задуматься, на чьей стороне истории она находится. Итальянские дипломаты уже много лет позволяют западным СМИ, ориентированным на Соединенные Штаты и Великобританию, влиять на их сознание", – сказала Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мелони отреагировала на мат Соловьева.

Также "Комментарии" писали, что Соловьев угрожал Илону Маску.



