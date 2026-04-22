Захарова істерично відреагувала на заяви Італії через матюки Соловйова
Захарова істерично відреагувала на заяви Італії через матюки Соловйова

Марія Захарова різко відповіла Італії після виклику посла РФ через образи Володимира Соловйова на адресу Джорджії Мелоні.

22 квітня 2026, 16:40
Slava Kot

Між Москвою та Римом спалахнув новий дипломатичний скандал після висловлювань російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Після офіційного протесту з боку Італії речниця МЗС РФ Марія Захарова виступила з різкою заявою, звинувативши італійську сторону у “засліпленні пропагандою”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Конфлікт розгорівся після того, як міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав російського посла в Римі Олексія Парамонова. Причиною стали образливі та нецензурні висловлювання Соловйова, який у телеефірі дозволив собі грубі нападки на адресу очільниці італійського уряду.

За даними італійських медіа, російськи пропагандист називав Мелоні: "ганьбою людської раси", "дикою твариною", "ідіоткою" та "гидкою жінкою", а також додав, що італійка була "фашистською істотою, яка зрадила своїх виборців" і "зрадила Трампа".

Реакція Риму була швидкою: офіційний протест та виклик дипломата РФ. Антоніо Таяні наголосив, що політична критика є допустимою, однак сексистські та вульгарні образи на адресу керівниці демократичної держави є неприйнятними. За його словами, такі заяви виходять за межі цивілізованої дискусії.

У відповідь Марія Захарова заявила, що Італія нібито перебуває під впливом західної пропаганди.

"Італія засліплена пропагандою, і їй час задуматися, на чиєму боці історії вона знаходиться. Італійські дипломати вже багато років дозволяють західним ЗМІ, орієнтованим на Сполучені Штати та Велику Британію, впливати на їхню свідомість", – сказала Захарова.

