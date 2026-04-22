Між Москвою та Римом спалахнув новий дипломатичний скандал після висловлювань російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. Після офіційного протесту з боку Італії речниця МЗС РФ Марія Захарова виступила з різкою заявою, звинувативши італійську сторону у “засліпленні пропагандою”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Конфлікт розгорівся після того, як міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав російського посла в Римі Олексія Парамонова. Причиною стали образливі та нецензурні висловлювання Соловйова, який у телеефірі дозволив собі грубі нападки на адресу очільниці італійського уряду.

За даними італійських медіа, російськи пропагандист називав Мелоні: "ганьбою людської раси", "дикою твариною", "ідіоткою" та "гидкою жінкою", а також додав, що італійка була "фашистською істотою, яка зрадила своїх виборців" і "зрадила Трампа".

Реакція Риму була швидкою: офіційний протест та виклик дипломата РФ. Антоніо Таяні наголосив, що політична критика є допустимою, однак сексистські та вульгарні образи на адресу керівниці демократичної держави є неприйнятними. За його словами, такі заяви виходять за межі цивілізованої дискусії.

У відповідь Марія Захарова заявила, що Італія нібито перебуває під впливом західної пропаганди.

"Італія засліплена пропагандою, і їй час задуматися, на чиєму боці історії вона знаходиться. Італійські дипломати вже багато років дозволяють західним ЗМІ, орієнтованим на Сполучені Штати та Велику Британію, впливати на їхню свідомість", – сказала Захарова.

