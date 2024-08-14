logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова на фоне провалов на Курщине пообещала достижения всех целей «СВО»
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова на фоне провалов на Курщине пообещала достижения всех целей «СВО»

Захарова утверждает, что ВСУ не смогли достигнуть поставленных целей в Курской области

сегодня, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, атаками на Курскую область Киев не добился главной цели — отвлечь Вооруженные силы России от Донбасса и Слобожанщины.

Захарова на фоне провалов на Курщине пообещала достижения всех целей «СВО»

Мария Захарова

"Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", — заявила она.

При этом Захарова утверждает, что атака украинской армии на Курскую область якобы связана с "провальной" ситуацией для ВСУ на Донбассе.

В то же время спикер МИД РФ утверждает, что атаки украинской армии на Курскую область происходят при "соучастии натовских покровителей". По ее мнению, такие действия полностью подтверждают актуальность целей и задач "спецоперации", которые обязательно будут выполнены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области, которая проходит успешно, так как военные занимают один населенный пункт за другим. При этом, ни армия России, ни сам диктатор Путин оказались не готовыми к такому развитию событий.

Более того, такие события запустили новую волну неудовольствия действиями кремлевского диктатора. В частности, глава ЧВК "Паладин" Закревский даже выдал обращение к российским военным, которых призвал свергнуть Путина. По его словам, все события в России происходят не так, как нужно, при этом речь идет не только об армии, а о простом населении, которое сейчас бедствует.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/14/23685835.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости