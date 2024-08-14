Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, атаками на Курскую область Киев не добился главной цели — отвлечь Вооруженные силы России от Донбасса и Слобожанщины.

Мария Захарова

"Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", — заявила она.

При этом Захарова утверждает, что атака украинской армии на Курскую область якобы связана с "провальной" ситуацией для ВСУ на Донбассе.

В то же время спикер МИД РФ утверждает, что атаки украинской армии на Курскую область происходят при "соучастии натовских покровителей". По ее мнению, такие действия полностью подтверждают актуальность целей и задач "спецоперации", которые обязательно будут выполнены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области, которая проходит успешно, так как военные занимают один населенный пункт за другим. При этом, ни армия России, ни сам диктатор Путин оказались не готовыми к такому развитию событий.

Более того, такие события запустили новую волну неудовольствия действиями кремлевского диктатора. В частности, глава ЧВК "Паладин" Закревский даже выдал обращение к российским военным, которых призвал свергнуть Путина. По его словам, все события в России происходят не так, как нужно, при этом речь идет не только об армии, а о простом населении, которое сейчас бедствует.



