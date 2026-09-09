Официальная Москва устроила жесткую атаку на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представитель МИД России Мария Захарова заявила российским СМИ, что главным наследием уходящего главы организации станут "двойные стандарты".

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

По словам Захаровой, наиболее ярким примером этого она считает позицию Гутерриша относительно событий в Буче Киевской области. Российская чиновница утверждает, что генсек ООН якобы сознательно отказался от нейтральности, которую, по ее мнению, должен соблюдать главный административный представитель организации.

Мария Захарова обвинила Гутерриша в том, что он "подыграл антироссийской кампании", основанной, как утверждает российская сторона, на бездоказательных обвинениях и лжи.

При этом представитель российского МИД не привела новых доказательств в поддержку своих обвинений. Ее заявление прозвучало на фоне приближения окончания второго срока Гутерриша на посту генерального секретаря ООН.

Полномочия Антониу Гутерриша завершатся 31 декабря. Таким образом, Москва фактически подводит собственные политические итоги его пребывания во главе крупнейшей международной организации.

Тема Бучи остается одним из наиболее острых эпизодов полномасштабной войны России против Украины. После освобождения города в апреле 2022 года мировая общественность увидела многочисленные свидетельства гибели мирных жителей. Украина и международные партнеры возложили ответственность за произошедшее на российские войска, тогда как Москва последовательно отрицает свою ответственность.

Резкая риторика Захаровой показывает, что уход Гутерриша не означает завершения политических споров вокруг его работы. Напротив, Москва уже формирует собственную оценку его наследия и делает это в максимально жестких выражениях.

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