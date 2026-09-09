Офіційна Москва влаштувала жорстку атаку на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша. Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила російським ЗМІ, що головною спадщиною голови організації, що йде, стануть "подвійні стандарти".

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

За словами Захарової, найяскравішим прикладом цього вона вважає позицію Гутерриша щодо подій у Бучі на Київщині. Російська чиновниця стверджує, що генсек ООН нібито свідомо відмовився від нейтральності, якої, на її думку, повинен дотримуватись головний адміністративний представник організації.

Марія Захарова звинуватила Гутерриша в тому, що він "підіграв антиросійську кампанію", засновану, як стверджує російська сторона, на бездоказових звинуваченнях та брехні.

При цьому представник російського МЗС не надав нових доказів на підтримку своїх звинувачень. Її заява прозвучала на тлі наближення закінчення другого терміну Гутерриша на посаді генерального секретаря ООН.

Повноваження Антоніу Гутерриша завершаться 31 грудня. Таким чином, Москва фактично підбиває власні політичні підсумки його перебування на чолі найбільшої міжнародної організації.

Тема Бучі залишається одним із найгостріших епізодів повномасштабної війни Росії проти України. Після звільнення міста у квітні 2022 року світова громадськість побачила численні свідчення загибелі мирних жителів. Україна та міжнародні партнери поклали відповідальність за те, що сталося на російські війська, тоді як Москва послідовно заперечує свою відповідальність.

Різка риторика Захарової показує, що звільнення Гутерриша не означає завершення політичних суперечок навколо його роботи. Навпаки, Москва вже формує власну оцінку його спадщини і робить це максимально жорсткими висловлюваннями.

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