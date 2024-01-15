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Захарова назвала три условия для начала мирных переговоров

В МИД РФ отреагировали на призывы вовлечь Россию в переговорный процесс в рамках "формулы мира".

сегодня, 10:56
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова объявила три требования для западных стран, чтобы начать вести переговоры с Россией по поводу войны в Украине. Среди условий Захарова назвала прекращение поставок оружия Украине, снятие санкций и отсутствие русофобии.

Захарова назвала три условия для начала мирных переговоров

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис во время разговора с журналистами в Давосе заявил, что его страна будет и дальше расширять поддержку Украины. Однако добавил, что к переговорному процессу нужно привлечь и Россию. На эти слова отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая выставила ряд условий от Кремля западным странам для начала мирных переговоров.

"Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика… Тогда нужно им перестать поставлять оружие в Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления", — заявила Захарова.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что "формула мира" — это единственный документ, по которому будет проходить процесс переговоров об окончании войны. Украина согласовывает все пункты с международными партнерами, а затем, по словам президента, документ отправят России для начала мирных переговоров по окончании войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что в США могут произойти взрывы на энергетических объектах. Такие предположения сделала представитель российского дипломатического ведомства после резких заявлений Байдена республиканцам о необходимости разблокировать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет договариваться с Западом о безучастии Украины в переговорном процессе.




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