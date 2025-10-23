Захарова нетипично отреагировала на санкции США против России

Официальная представительница МИД России Мария Захарова воздержалась от традиционной резкой критики в адрес США после оглашения новых санкций против Москвы, введенных администрацией Дональда Трампа. Вместо этого она заявила о готовности к дальнейшим переговорам с Вашингтоном.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на брифинге перед СМИ, где ответила на вопрос о новых санкциях США против России.

"Мы не видим значительных препятствий на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования", — заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона готова "к продолжению контактов по линии Госдепартамента США" с целью конкретизации параметров дальнейшего диалога, в том числе, как по двусторонним отношениям, так и по вопросам войны против Украины. Единственными критическими словами Захаровой по поводу санкции стали заявления, что такое решение рассматривается, как "контрпродуктивный шаг".

В то же время реакция Москвы на действия Евросоюза была заметно более жесткой. Захарова пригрозила ЕС "ответом" и назвала европейские санкции "враждебными действиями", не уточнив, какие именно шаги планирует Кремль.

Санкции США, впервые введенные во время второй каденции Дональда Трампа, были направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России "Роснефть" и "Лукойл". Эти гиганты обеспечивают две трети добычи нефти в стране и теперь под угрозой оказались их поставки в Индию.

