Захарова знову погрожує: Росія обіцяє "відповідь" на нові санкції ЄС

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що новий 19-й пакет обмежень ЄС проти Росії нібито "завдає шкоди самому Брюсселю", а не Москві. Водночас дипломатка не втрималася та вкотре пригрозила відповіддю Кремля на санкції проти Росії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова під час брифінгу з журналістами отримала питання щодо запровадження нового 19-го пакету санкції від Європейського Союзу.

"Санкції, які вони запроваджують проти Росії, насамперед працюють проти Європейського Союзу. Можливості Брюсселя щодо розширення санкційних режимів проти нашої країни, за великим рахунком, вичерпані", — заявила Захарова.

За словами представниці російського МЗС, Росія може відповісти на нові обмеження. Однак конкретних кроків Захарова не назвала.

"Росія залишає за собою право відповідати на будь-які ворожі дії з боку Європейського Союзу, навіть якщо йдеться про наперед безуспішні спроби завдати нам шкоди, як ми вважаємо це більш правильним і вигідним для нас. Реагувати, як завжди, адекватно, вивірено і з урахуванням наших корінних інтересів", — пригрозила Захарова.

23 жовтня ЄС запровадив черговий пакет санкцій проти Росії. 19 пакет санкції включає розширення чорного списку, зокрема додано 45 компаній, включно з іноземними, що допомагають РФ обходити експортні обмеження.

Також була введена повна заборона на купівлю, імпорт та передачу російського СПГ (з квітня 2026/січня 2027 року) та повна заборона угод із нафтовими гігантами "Роснєфть" і "Газпромнєфть".

Крім того, були введенні санкції проти 118 суден "тіньового флоту". Розширена заборона на фінансові операції з банками, підключеними до платіжних систем РФ ("Мир", "СБП"), а також заборона послуг, пов'язаних із криптоактивами та електронними платежами. Також запроваджена заборона надання Росії низки комерційних і туристичних послуг. Впроваджено механізм повідомлення про пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

