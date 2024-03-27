Как заявила на брифинге Мария Захарова, западные медиагиганты якобы солидаризируются с террористами, поскольку отказываются удалять "бесчеловечные" комментарии в отношении россиян после теракта в "Крокус сити холле".

Мария Захарова

"В украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам — до сих по не решались удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских, до сих пор считаете это нормальным? Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами, которые убивают в [концертном] зале мирных граждан" , — заявила Захарова.

При этом она заявила, что взгляды тех, кто оправдывает убийство россиян и русскоязычных граждан, можно назвать "людоедскими". В то же время, в этом контексте Захарова опять вспомнила пропагандистскую страшилку о мифических бандеровцах, которые убивают "народ Донбасса".

"Это очень опасно, особенно если вспомнить о всех тех многочисленных кровавых преступлениях, которые современные бандеровцы совершили против мирного населения Донбасса и других российских регионов", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России произошел теракт в "Крокус Сити Холле". При этом в ФСБ и Совбезе РФ бездоказательно обвинили в причастности к теракту Украину. Там договорились до того, что якобы украинские спецслужбы тренировали исполнителей, а после теракта их готовились встречать в Украине, как героев. В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что, хотя исполнители теракта известны, нужно найти и его заказчиков. При этом он намекнул, что они могут быть среди стран Запада.



