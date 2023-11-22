Захарова обвинила соседнюю с Россией страну в русофобии

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Финляндию из-за попытки повысить русофобские настроения. Такова была реакция России на закрытие границ с РФ и выставление поврежденного российского танка у финского парламента.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Напряженность между Москвой и Хельсинки возросла после вступления Финляндии в НАТО в начале этого года как ответ на конфликт в Украине. Еще больше неприязнь Кремля повысилась на прошлой неделе, когда скандинавская страна закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией, объяснив, что со стороны РФ увеличилось количество мигрантов, которых Москва специально направляет в Финляндию.
Представитель МИД РФ Мария Захарова критически отреагировала на такие действия со стороны Финляндии.
Захарова добавила, что если Финляндия закроет и другие пункты пропуска на границе с РФ, то Россия ответит на такие шаги, однако не уточнила, какой будет реакция.
Помимо закрытия границ Финляндия выставила также поврежденный российский танк Т-72, чтобы напомнить местным жителям о войне в Украине.
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ларион
сегодня, 17:32
...про фіну в Україні. Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/russia/zaharova-zvinuvatila-susidnyu-z-rosieyu-krainu-u-rusofobii-721240.html © Comments.ua