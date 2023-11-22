Захарова обвинила соседнюю с Россией страну в русофобии

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Финляндию из-за попытки повысить русофобские настроения. Такова была реакция России на закрытие границ с РФ и выставление поврежденного российского танка у финского парламента.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Напряженность между Москвой и Хельсинки возросла после вступления Финляндии в НАТО в начале этого года как ответ на конфликт в Украине. Еще больше неприязнь Кремля повысилась на прошлой неделе, когда скандинавская страна закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией, объяснив, что со стороны РФ увеличилось количество мигрантов, которых Москва специально направляет в Финляндию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова критически отреагировала на такие действия со стороны Финляндии.

"Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неловко оправдываться, разогревая русофобские настроения", — сказала Мария Захарова.

Захарова добавила, что если Финляндия закроет и другие пункты пропуска на границе с РФ, то Россия ответит на такие шаги, однако не уточнила, какой будет реакция.

Помимо закрытия границ Финляндия выставила также поврежденный российский танк Т-72, чтобы напомнить местным жителям о войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финские военные прибыли на пропускные пункты с Россией из-за попыток российских пограничников организовать мигрантов для прорыва границы.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Финляндии Элину Валтонен, которая назвала страну , что может надавить на Россию и остановит войну в Украине.





