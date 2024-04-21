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Захарова отреагировала на решение США о помощи Украине

Появилась реакция Марии Захаровой по поводу голосования Палаты представителей о пакете помощи Украине.

сегодня, 09:45 comments1825
Автор:
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Slava Kot
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект помощи Украине и другим странам, включая Израиль и Тайвань. На это решение отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, раскритиковавшая политику США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова отреагировала на решение США о помощи Украине

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на своей странице в социальных сетях прокомментировала голосование в Палате представителей по пакету помощи на 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. По словам пресс-секретаря МИД РФ, такое решение США якобы "усилит мировые кризисные явления".

"Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности", — пишет Захарова, используя пропагандистские тезисы Кремля.

Относительно помощи Израилю, Захарова заявила, что это станет "прямой дорогой к эскалации" на Ближнем Востоке, а помощь Тайваню спикер МИД РФ назвала "вмешательством во внутренние дела Китая".

Захарова не единственная, кто в России бурно отреагировал на решение о помощи Украине от США. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Соединенных Штатах приняли "русофобское" решение.

Напомним, 20 апреля Палата представителей проголосовала за пакет помощи на 95 млрд долларов, в том числе почти 61 млрд долларов поддержки Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на голосование в Конгрессе США о помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в США прокомментировали заявления Марии Захаровой, в которых спикер МИД РФ обвинила Украину в террористической деятельности на территории России.



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