Захарова отреагировала на решение США о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект помощи Украине и другим странам, включая Израиль и Тайвань. На это решение отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, раскритиковавшая политику США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на своей странице в социальных сетях прокомментировала голосование в Палате представителей по пакету помощи на 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. По словам пресс-секретаря МИД РФ, такое решение США якобы "усилит мировые кризисные явления".

"Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности", — пишет Захарова, используя пропагандистские тезисы Кремля.

Относительно помощи Израилю, Захарова заявила, что это станет "прямой дорогой к эскалации" на Ближнем Востоке, а помощь Тайваню спикер МИД РФ назвала "вмешательством во внутренние дела Китая".

Захарова не единственная, кто в России бурно отреагировал на решение о помощи Украине от США. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Соединенных Штатах приняли "русофобское" решение.

Напомним, 20 апреля Палата представителей проголосовала за пакет помощи на 95 млрд долларов, в том числе почти 61 млрд долларов поддержки Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на голосование в Конгрессе США о помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в США прокомментировали заявления Марии Захаровой, в которых спикер МИД РФ обвинила Украину в террористической деятельности на территории России.